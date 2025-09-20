Более 2 тыс. человек посетили фестиваль «Голос традиций» на Нижегородчине

Более 2 тыс. человек приняли участие в межрегиональном фестивале фольклора, ремесел и фермерства «Голос традиций», который состоялся 13 сентября в селе Хирино Шатковского округа Нижегородской области. Проведение подобных мероприятий способствует повышению туристической привлекательности региона, что соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе правительства области.
В этом году село отметило 442-летие со дня своего основания и 12-летнюю годовщину со дня освящения храма в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи. На праздник съехались мастера-ремесленники, фольклорные исполнители и фермеры со всей Нижегородской области и соседних регионов. По традиции мероприятие началось с божественной литургии в храме. Для гостей фестиваля организовали народные игры и забавы, интерактивные представления, мастер-классы от ремесленников, спортивные состязания. На ярмарке можно было приобрести фермерские продукты и изделия народных промыслов. Угощения — блины, сбитень, уху и кашу — приготовили по старинным рецептам. На главной сцене выступали фольклорные коллективы.
В ходе проведения фестиваля состоялся традиционный конкурс «Голос традиций». Его грантовый фонд в этом году составил 550 тыс. рублей. На участие было подано 49 заявок. В номинации «Производители фермерской продукции» победителем и обладателем гранта в размере 50 тыс. рублей стала экоферма Горшковых из деревни Коноплянка Лысковского округа. В номинации «Ремесленники» победу и грант в размере 50 тыс. рублей получила мастерская «Игрушки для вашей радости» под руководством Натальи Лисиной из Лыскова. Гран-при и грант в размере 150 тыс. рублей получила керамист Мария Горохова из Сарова. В номинации «Народные исполнители» победу и грант в 100 тыс. рублей завоевал ансамбль ложкарей «Семеновский сувенир». Главный приз фестиваля — грант на 200 тыс. рублей — получил народный (образцовый) песенно-танцевальный коллектив «Хохломские узоры» из Семенова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.