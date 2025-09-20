Более 2 тыс. человек посетили фестиваль «Голос традиций» на Нижегородчине

В этом году село отметило 442-летие со дня своего основания и 12-летнюю годовщину со дня освящения храма в честь Усекновения Честной Главы Иоанна Предтечи. На праздник съехались мастера-ремесленники, фольклорные исполнители и фермеры со всей Нижегородской области и соседних регионов. По традиции мероприятие началось с божественной литургии в храме. Для гостей фестиваля организовали народные игры и забавы, интерактивные представления, мастер-классы от ремесленников, спортивные состязания. На ярмарке можно было приобрести фермерские продукты и изделия народных промыслов. Угощения — блины, сбитень, уху и кашу — приготовили по старинным рецептам. На главной сцене выступали фольклорные коллективы.