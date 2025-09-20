В Минпросвещения оценили вероятность перехода на электронные учебники

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Электронные учебники не будут применяться в российских школах, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября.
«Мы не будем применять в школах, например, электронный учебник. Потому что бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга. Конечно, наши учебники останутся бумажными», — сказал Бугаев журналистам.
В то же время он напомнил, что в российских школах применяется ряд электронных информационных систем.
«Мы не чужды современности: существует государственная информационная система “Моя школа”, электронные дневники и другие сопутствующие и помогающие образовательному процессу инструменты», — отметил Бугаев.
При этом он подчеркнул, что живого общения учителя и ученика никто не заменит, так как это не просто общение, а передача опыта и знаний от человека к человеку.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет — 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором — правительство Нижегородской области, а оператором — Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).