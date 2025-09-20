Ричмонд
В башкирской деревне Шамратово открыли новый медпункт

Он будет обслуживать более 180 человек, включая 39 детей.

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Шамратово Караидельского района Республики Башкортостан. Его возвели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Учреждение установили в соответствии с современными требованиями и стандартами. Оно оснащено всем необходимым для оказания людям качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В учреждении есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.

ФАП будет обслуживать более 180 человек, включая 39 детей. В нем люди смогут пройти диспансеризацию, вакцинироваться и получить первичную медико-санитарную помощь.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.