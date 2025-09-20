Ричмонд
В Ростовской области подросток и молодая девушка получили ожоги ног из-за пожара

13-летняя девочка, выбегая из горящего дома, получила ожоги ног.

Источник: Комсомольская правда

13-летний подросток и 20-летняя девушка получили ожоги, выбегая из горящего дома в хуторе Дячкино Тарасовского района Ростовской области. О случившимся рассказали в МЧС региона.

— Из-за короткого замыкания пожар вспыхнул в коридоре, — объяснили в ведомстве.

В помещении находились мама, ее молодая подруга и подросток. Две последние получили ожоги ног, когда начали выбегать на улицу.

На место происшествия прибыли 5 пожарных на двух автоцистернах. К моменту прибытия специалистов огонь уже перекинулся с коридора на жилую комнату. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.