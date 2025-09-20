Ричмонд
В Уваровском округе Тамбовской области досрочно обновили участок трассы

Специалисты восстановили покрытие, укрепили обочины и установили знаки.

Один из ключевых участков трассы «Тамбов — Пенза» — Рассказово — Уварово — Мучкапский досрочно отремонтировали в Тамбовской области. Его улучшили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на полтора месяца раньше запланированного срока, сообщили в региональном министерстве автомобильных дорог и транспорта.

В прошлом году специалисты обновили участок этой трассы в границах Мучкапского округа (с 113 по 118 км). В этом году они работали на территории Уваровского округа (с 96 по 113 км).

Отрезок ввели в эксплуатацию. На нем полностью восстановили дорожное покрытие и укрепили обочины. Также рабочие обновили разметку, установили знаки и отремонтировали остановочные павильоны.

Отметим, что обновленная дорога значительно улучшит транспортную доступность между южными районами Тамбовской области, обеспечив более комфортное и безопасное передвижение. Участок является важным звеном между несколькими крупными населенными пунктами и обеспечивает прямой выход на региональные и федеральные трассы.

«Каждая досрочно завершенная дорога — это не просто успешный контракт, а реальный вклад в развитие региона. Теперь жителям юга области будет проще добираться до работы, вести бизнес, путешествовать. Благодаря нацпроекту транспорт становится качественным инструментом роста и объединения территории», — сообщил заместитель министра автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Артем Доронин.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.