Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ВСМ Москва — Петербург запланированы 18 станций

Стало известно, как может пройти трасса высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом пишет РБК.

Источник: архив «МК в Питере»

Проект предполагает 18 станций, включая главные вокзалы в Москве и Петербурге, а также промежуточные пункты, такие как Тверь, Великий Новгород, Крюково и другие.

Маршрут разделен на девять этапов: нулевой стартует в Петербурге и его пригородах, а заключительный этап завершится в Москве на станции Алабушево. Общая протяженность линии составит 679 километров.

Напомним, поезда по ВСМ будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит преодолеть путь между Петербургом и Москвой за 2 часа 15 минут. Так, до Твери можно будет добраться за 39 минут, до Зеленограда — за 14 минут.

Запуск высокоскоростной магистрали запланирован на 2028 год.