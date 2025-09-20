На ВСМ Москва — Петербург запланированы 18 станций

Напомним, поезда по ВСМ будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит преодолеть путь между Петербургом и Москвой за 2 часа 15 минут. Так, до Твери можно будет добраться за 39 минут, до Зеленограда — за 14 минут.