На ВСМ Москва — Петербург запланированы 18 станций

Проект предполагает 18 станций, включая главные вокзалы в Москве и Петербурге, а также промежуточные пункты, такие как Тверь, Великий Новгород, Крюково и другие.
Маршрут разделен на девять этапов: нулевой стартует в Петербурге и его пригородах, а заключительный этап завершится в Москве на станции Алабушево. Общая протяженность линии составит 679 километров.
Напомним, поезда по ВСМ будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит преодолеть путь между Петербургом и Москвой за 2 часа 15 минут. Так, до Твери можно будет добраться за 39 минут, до Зеленограда — за 14 минут.
Запуск высокоскоростной магистрали запланирован на 2028 год.