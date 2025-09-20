В Кирове прошел большой экологический субботник

Работа велась сразу на двух площадках, расположенных рядом друг с другом. В субботнике приняли участие около 100 человек: сотрудники органов исполнительной власти и ведомств региона, представители администрации, волонтеры и местные жители. Совместными усилиями они собрали более 30 куб, м отходов, которые оперативно вывез региональный оператор.