В Кирове прошел большой экологический субботник

Вблизи деревни Малые Ряби в Октябрьском районе города Кирова прошел большой экологический субботник. Его организовали в ходе региональных этапов Всероссийских акций «Зеленая Россия» и «Вода России» в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Работа велась сразу на двух площадках, расположенных рядом друг с другом. В субботнике приняли участие около 100 человек: сотрудники органов исполнительной власти и ведомств региона, представители администрации, волонтеры и местные жители. Совместными усилиями они собрали более 30 куб, м отходов, которые оперативно вывез региональный оператор.
Подобные акции приучают людей к более бережному отношению к природе. Это важный вклад в улучшение экологической обстановки и достижение целей национального проекта.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.