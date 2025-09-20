В московской школе двух рабочих насмерть придавило бетонными плитами

В Москве обрушились бетонные плиты в школе на улице Знаменской. В этот момент в учебном заведении, которое закрыто на масштабный ремонт, находились рабочие. Двое из них погибли. Минимум еще один человек может находиться под завалами. В качестве причины происшествия рассматривается нарушение технологии проведения строительных работ. СК уже начал доследственную проверку. Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ЧП.