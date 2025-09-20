В башкирских лесах за сутки потерялись четыре человека

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано три случая, когда люди потерялись в лесной местности. Как рассказали в республиканском госкомитете по ЧС, спасатели получали информацию о четырех заблудившихся, увлекавшихся сбором грибов и рыбной ловлей.
Так, в окрестностях Уфы двое мужчин, отправившихся за грибами, потеряли друг друга из виду. Один из них настолько увлекся процессом сбора, что не заметил, как отклонился от известного пути.
В Благоварском районе, недалеко от села Янышево, двое человек, приехавших в лес, заблудились на поле.
Еще один инцидент произошел в Учалинском районе, где мужчина перестал выходить на связь во время рыбалки. К счастью, все четверо смогли самостоятельно найти дорогу назад.
