В башкирских лесах за сутки потерялись четыре человека

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано три случая, когда люди потерялись в лесной местности. Как рассказали в республиканском госкомитете по ЧС, спасатели получали информацию о четырех заблудившихся, увлекавшихся сбором грибов и рыбной ловлей.