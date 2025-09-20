В селе Наумкино Пензенской области обновили участок водопроводной сети

«Капитальный ремонт водопровода позволил значительно улучшить качество коммунальных услуг для 330 человек, проживающих в Наумкино. Теперь жители села могут быть уверены в стабильном и бесперебойном водоснабжении. Наши усилия направлены на повышение комфорта и удобства жителей региона», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов.