В селе Наумкино Пензенской области обновили участок водопроводной сети

Капитальный ремонт участка водопровода протяженностью 4,2 км завершили в селе Наумкино Шемышейского района Пензенской области. Работы проводились в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения.
Обновленный водопровод обеспечивает улицы Чехманова и Садовую. В ходе ремонта старые трубы заменили на современные, устойчивые к коррозии и механическим повреждениям. Это позволит существенно увеличить срок службы системы и снизить риск аварийных ситуаций.
«Капитальный ремонт водопровода позволил значительно улучшить качество коммунальных услуг для 330 человек, проживающих в Наумкино. Теперь жители села могут быть уверены в стабильном и бесперебойном водоснабжении. Наши усилия направлены на повышение комфорта и удобства жителей региона», — сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения региона Дмитрий Герасимов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.