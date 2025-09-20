В Пензе прошел карьерный форум для студентов

Карьерный форум «Пенза профи 2.0», организованный студенческими отрядами региона, состоялся в Пензе. Его провели в ходе реализации национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования области.
Мероприятие стало отправной точкой для многих студентов, предоставив им возможность узнать о перспективах трудоустройства и карьерного роста в различных направлениях. Около 500 первокурсников из 20 ведущих вузов и колледжей Пензы приняли участие в форуме.
Интерактивная выставка позволила студентам узнать о деятельности студенческих отрядов, лично пообщаться с крупными работодателями-партнерами, принять участие в квестах, викторинах, мастер-классах и развить навыки командной работы. Участники попробовали себя в оказании первой помощи, а также строили модели зданий. За активность на форуме студенты получали отметки в карьерные книжки и обменивали их на сувениры с молодежной символикой.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.