В Пензе прошел карьерный форум для студентов

Интерактивная выставка позволила студентам узнать о деятельности студенческих отрядов, лично пообщаться с крупными работодателями-партнерами, принять участие в квестах, викторинах, мастер-классах и развить навыки командной работы. Участники попробовали себя в оказании первой помощи, а также строили модели зданий. За активность на форуме студенты получали отметки в карьерные книжки и обменивали их на сувениры с молодежной символикой.