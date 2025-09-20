В Сергиевом Посаде прошел фестиваль к 125-летию первой матрешки

В начале мероприятия состоялось «Шествие матрешек» на пешеходной зоне «Дорога к Храму». Более 400 человек в ярких костюмах и кокошниках прошли от Конного двора на «Дорогу к Храму». На фестивале работали различные фотозоны и ярмарка изделий народных промыслов. Затем гостей праздника ждало представление от актеров «Театрального ковчега в Дубраве». Погрузиться в мир русской традиции гости смогли на творческих мастер-классах и беседах об истории матрешки.