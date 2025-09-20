Ричмонд
В Сергиевом Посаде прошел фестиваль к 125-летию первой матрешки

Более 400 человек в ярких костюмах и кокошниках прошли от Конного двора на «Дорогу к Храму».

Фестиваль «Посадская матрешка» прошел 13 сентября в Сергиевом Посаде. Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В начале мероприятия состоялось «Шествие матрешек» на пешеходной зоне «Дорога к Храму». Более 400 человек в ярких костюмах и кокошниках прошли от Конного двора на «Дорогу к Храму». На фестивале работали различные фотозоны и ярмарка изделий народных промыслов. Затем гостей праздника ждало представление от актеров «Театрального ковчега в Дубраве». Погрузиться в мир русской традиции гости смогли на творческих мастер-классах и беседах об истории матрешки.

Праздник продлился до 18:00. Для жителей и гостей округа выступили дуэт BALALAIKES и группа «Лирники». Также прошло дефиле матрешек, концерт с участием творческих коллективов Сергиево-Посадского округа и Сергиево-Посадского муниципального оркестра.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.