«Поезда здоровья» посетили почти 520 населенных пунктов Нижегородчины

Почти 520 населенных пунктов Нижегородской области посетили специалисты мобильно-диагностических комплексов «Поезда здоровья» с начала года. Это соответствует целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Врачи совершили 175 выездов в муниципалитеты области. Они побывали как в районных центрах, так и в отдаленных деревнях и селах.
«С начала года к специалистам обратилось уже почти 30 тысяч человек. Было выполнено около 51,4 тыс. медицинских консультаций и свыше 106,2 тыс. различных исследований», — рассказали в Нижегородской областной клинической больнице им. Н. А. Семашко, на базе которой формируются мобильные медицинские бригады.
Из общего количества исследований почти 11,8 тыс. — флюорографические. Они позволяют выявить заболевания легких на ранних стадиях, даже когда симптомы еще не проявились. Еще почти 12 тыс. электрокардиографических исследований помогли выявить у ряда пациентов различные нарушения в работе сердца: аритмии, заболевания миокарда и иные патологии. Всем больным назначили лечение или дополнительные обследования. В 4,2 тыс. случаях людям потребовались ультразвуковые исследования. Такая диагностика позволяет врачам оценить состояние многих внутренних органов и тканей пациентов.
Специалисты массово собирали образцы биологических жидкостей. В «Поездах здоровья» провели уже более 63,4 тыс. лабораторных исследований.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.