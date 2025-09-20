«Поезда здоровья» посетили почти 520 населенных пунктов Нижегородчины

Из общего количества исследований почти 11,8 тыс. — флюорографические. Они позволяют выявить заболевания легких на ранних стадиях, даже когда симптомы еще не проявились. Еще почти 12 тыс. электрокардиографических исследований помогли выявить у ряда пациентов различные нарушения в работе сердца: аритмии, заболевания миокарда и иные патологии. Всем больным назначили лечение или дополнительные обследования. В 4,2 тыс. случаях людям потребовались ультразвуковые исследования. Такая диагностика позволяет врачам оценить состояние многих внутренних органов и тканей пациентов.