В Захаровском районе Рязанской области досрочно отремонтировали дорогу

Участок трассы Захарово — Большое Коровино — Окуньково — Осово — граница Московской области протяженностью 2 км отремонтировали в Захаровском районе Рязанской области. Работы выполнили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Дорога обеспечивает подъезд к селу Поливаново. Специалисты обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части, установили современные знаки и нанесли новую разметку. Все работы на объекте были выполнены досрочно. Это позволило раньше запланированного срока обеспечить комфортное передвижение местных жителей.
Отметим, что за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (2019−2024 годы) в районе отремонтировали более 40 км трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.