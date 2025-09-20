Ричмонд
Когда в Беларуси ударят заморозки? Синоптик Рябов предупредил об «обвале полярного холода»

Беларусь на пороге резких погодных перемен. Воскресенье и понедельник станут последними тёплыми днями сентября, после чего страну накроет полярный холод. В эфире телеканала «ОНТ» синоптик Дмитрий Рябов рассказал, что температурное падение произойдёт стремительно — всего за сутки. Во второй половине недели и вовсе ожидаются первые заморозки, а вот дождей, наоборот, будет немного.

Источник: Смартпресс

Разворот ветра и приход холода

Согласно прогнозу синоптика, со вторника Беларусь почувствует дыхание Арктики. Холодный фронт сменит тёплый воздух и буквально за сутки страна перейдёт к осенним температурам. Ветер развернётся на северный, ночами станет прохладнее: +6…+12°C, днём — от +13°C по северо-западу до +19°C по юго-востоку. В среду температура выровняется и будет колебаться в пределах +13…+17°C.

Власть скандинавского антициклона

Во второй половине недели погода окажется под влиянием северных воздушных масс. Скандинавский антициклон принесёт переменную облачность и сухую погоду. Осадков не ожидается, но ночами и по утрам местами возможен туман. В четверг ночные температуры составят +3…+7°C, днём — +11…+16°C. В пятницу станет ещё прохладнее: в светлое время суток ожидается всего +10…+14°C.

Первые заморозки — на горизонте

Выходные закрепят перемены. Холодные воздушные массы сохранят своё влияние, осадков по-прежнему не предвидится. Туман по утрам местами снизит видимость до полукилометра. Ночью — от +3 до +8°C, а днём в субботу столбики термометров покажут от +7°C в Минске до +17°C в Бресте. В воскресенье — от +7°C по северо-востоку до +15°C по юго-западу. Именно в эти дни, по прогнозу Рябова, велика вероятность первых осенних заморозков.

