Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больницу Стерлитамака в Башкирии поступило новое медоборудование

Приобретен оптический томограф для обследования глаз.

Новый оптический когерентный томограф поступил в городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

Это диагностический прибор, который позволяет получить послойные «срезы» структур глаза, обеспечивая высокое разрешение изображений в режиме реального времени. С помощью оптического томографа можно проводить анализ переднего и заднего отрезков глазного яблока.

«Приобретение такого современного оборудования значительно расширит наши возможности в области офтальмологической диагностики. Это позволит быстрее и точнее выявлять заболевания глаз на ранних стадиях, что особенно важно для своевременного и эффективного лечения пациентов», — отметил главный врач больницы Ильшат Яппаров.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.