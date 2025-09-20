В больницу Стерлитамака в Башкирии поступило новое медоборудование

Новый оптический когерентный томограф поступил в городскую клиническую больницу № 1 Стерлитамака. Это стало возможным в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Это диагностический прибор, который позволяет получить послойные «срезы» структур глаза, обеспечивая высокое разрешение изображений в режиме реального времени. С помощью оптического томографа можно проводить анализ переднего и заднего отрезков глазного яблока.
«Приобретение такого современного оборудования значительно расширит наши возможности в области офтальмологической диагностики. Это позволит быстрее и точнее выявлять заболевания глаз на ранних стадиях, что особенно важно для своевременного и эффективного лечения пациентов», — отметил главный врач больницы Ильшат Яппаров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.