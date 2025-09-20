Матвиенко допустил появление зрительского голосования на «Интервидении»

«Не исключаю, что потом, когда уже конкурс наберет обороты, вполне возможно, что будет и зрительское голосование», — сказал он на пресс-конференции перед началом мероприятия.
Продюсер допустил, что в этот раз такой способ не используют из-за технических особенностей.
Матвиенко также рассказал, в чем, по его мнению, состоит цель «Интервидения».
«Если “Евровидение” с абсолютным поп-форматом — это глобализационный конкурс, то у нас есть разглобализация», — пояснил он.
На жюри, подчеркнул композитор, никто не давит, каждый эксперт будет принимать решение добровольно и на свое усмотрение.
«Я для себя выработал абсолютно точный критерий, как буду оценивать этот конкурс. Я посмотрел генеральную репетицию и понял, что абсолютно правильно оценивать с позиции того, что участник должен показать культуру своей страны — это отражается в мелодике, в образе — в самом номере должна быть представлена та народность, которую представляет участник. Для меня это самое важное», — отметил Матвиенко.
Третьего февраля президент Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году международного музыкального конкурса «Интервидение». Он пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman.