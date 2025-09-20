В деревне Трыш в Татарстане построили медпункт

Новый ФАП — это не просто здание, а современный медицинский центр. Он оборудован всем необходимым для проведения диспансеризации, вакцинации и других медицинских процедур. У медиков есть современное оборудование, удобная мебель и наглядные пособия о здоровом образе жизни. У входа сделан пандус для маломобильных пациентов.