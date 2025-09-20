В деревне Трыш в Татарстане построили медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в деревне Трыш Кукморского района Татарстана. Его возвели в ходе реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Кукморской центральной районной больнице.
Новый ФАП — это не просто здание, а современный медицинский центр. Он оборудован всем необходимым для проведения диспансеризации, вакцинации и других медицинских процедур. У медиков есть современное оборудование, удобная мебель и наглядные пособия о здоровом образе жизни. У входа сделан пандус для маломобильных пациентов.
Отметим, что это уже 23 новый модульный ФАП в Кукморском районе. Учреждение в деревне Трыш сможет обслуживать более 300 человек.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.