В Омске за две недели подорожал бензин всех марок

За две недели подорожали все марки бензина.

Источник: SuperOmsk.ru

В Омске в сентябре продолжают расти цены на бензин. Как обратил внимание «СуперОмск», за две недели, с 1 сентября по 15 сентября 2025 года, в цене прибавили все марки бензина.

Как подсчитал «СуперОмск» на основании данных Омскстата, на 15 сентября литр топлива марки АИ-92 обходился в среднем в 55,45 рубля, что на 39 копеек дороже, чем в начале месяца.

Бензин марки АИ-95 стал стоить в среднем 60,26 рубля за литр, что также на 39 копеек дороже, чем 1 сентября.

Топливо марок АИ-98 и выше обходится омичам в среднем в 76,82 рубля за литр — это +22 копейки к началу месяца.

При этом дизельное топливо за эти две недели не изменилось в цене и отпускается в среднем по 70,88 рубля за литр, гласят данные омских статистиков.