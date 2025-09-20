Более 54 тысяч уфимцев вышли на первый осенний субботник

В Уфе 20 сентября состоялся первый осенний общегородской субботник, в котором приняли участие огромное количество жителей. Согласно информации пресс-службы городской администрации, в экологическом мероприятии участвовали более 54 тысяч человек, а также было задействовано 513 единиц специализированной техники.
В ходе работ был собран и вывезен 3301 кубометр различного мусора. Участники субботника привели в порядок 1219 тысяч квадратных метров парковых зон, лесопарков, скверов и газонов, а также очистили 1357 тысяч квадратных метров придомовых и внутриквартальных территорий.
К масштабной уборке присоединились сотрудники жилищно-коммунальных служб, работники предприятий и организаций, активисты общественных объединений, сотрудники городской и районных администраций, а также простые горожане, неравнодушные к внешнему облику своей столицы.
Мероприятие прошло в рамках традиционного осеннего месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению городских территорий. Следующий субботник запланирован на 27 сентября, когда одновременно пройдет осенний этап экологической акции «Зеленая Башкирия».
Общегородской месячник по уборке и благоустройству продлится до 12 октября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.