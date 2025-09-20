Команды школьников Прикамья поборолись за призы на соревнованиях «Школа безопасности»

Краевой этап соревнований «Школа безопасности» проходил в лагере «Солнышко» в Пермском районе. В упорной борьбе встретились 23 команды муниципалитетов в двух возрастных группах — 12−14 лет и 15−17 лет. Команда «Авангард» была одной из немногих команд, представленных в обеих возрастных группах.