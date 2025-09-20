Команды школьников Прикамья поборолись за призы на соревнованиях «Школа безопасности»

Краевой этап соревнований «Школа безопасности» проходил в лагере «Солнышко» в Пермском районе. В упорной борьбе встретились 23 команды муниципалитетов в двух возрастных группах — 12−14 лет и 15−17 лет. Команда «Авангард» была одной из немногих команд, представленных в обеих возрастных группах.
В программу соревнований вошли маршрут выживания, поисково-спасательные работы, полоса препятствий, пожарная эстафета, кросс-эстафета и другие состязания. Пермь представлял победитель городского тура — команда лицея № 3 «Авангард». Пермские школьники стали вторыми в младшей возрастной группе и четвертыми — в старшей.