Под Ростовом силовики нашли дом, в котором находилось 17 рабов

В Ростовской области проводится проверка по факту возможного использования рабского труда. Об этом рассказали в Следственном комитете России по региону.
— В дом свозили людей, заставляли работать, а за неповиновение применяли силу, — написали в социальных сетях ведомства.
Согласно поступившим данным, несколько мужчин организовали проживание на территории одного из домовладений 17 человек. Среди них — пожилые граждане и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Предположительно, позже этих стали принуждать к выполнению сельскохозяйственных и иных работ.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах проверки. Расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства.