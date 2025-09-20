Ричмонд
Под Ростовом силовики нашли дом, в котором находилось 17 рабов

В Дом под Ростовом свозили людей и заставляли бесплатно работать.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проводится проверка по факту возможного использования рабского труда. Об этом рассказали в Следственном комитете России по региону.

— В дом свозили людей, заставляли работать, а за неповиновение применяли силу, — написали в социальных сетях ведомства.

Согласно поступившим данным, несколько мужчин организовали проживание на территории одного из домовладений 17 человек. Среди них — пожилые граждане и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Предположительно, позже этих стали принуждать к выполнению сельскохозяйственных и иных работ.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах проверки. Расследование находится на контроле центрального аппарата ведомства.