Под Ростовом силовики нашли дом, в котором находилось 17 рабов

Согласно поступившим данным, несколько мужчин организовали проживание на территории одного из домовладений 17 человек. Среди них — пожилые граждане и лица, ведущие асоциальный образ жизни. Предположительно, позже этих стали принуждать к выполнению сельскохозяйственных и иных работ.