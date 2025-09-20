В Туле открыли обновленный сквер имени Льва Толстого

Глава администрации города Тулы Илья Беспалов отметил, что проект благоустройства толстовского сквера связывает посетителей с писателем через детали, отсылающие к его жизни и произведениям. На территории установили качели и навесы в усадебной стилистике с использованием узнаваемого декора и цветов из Ясной Поляны. В навигации спортивной площадки приведены факты о гимнастических тренировках Льва Толстого, а игровая площадка отсылает к мотивам его детских рассказов.