В Туле открыли обновленный сквер имени Льва Толстого

Сквер им. Л. Н. Толстого открыли в Туле после капитального ремонта. Его модернизировали в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В сквере обновили фонтан с подсветкой, уложили плитку, сделали освещение. На пространстве разместили малые архитектурные формы, игровое и спортивное оборудование. Также провели реставрацию памятника великому писателю и установили новую архитектурно-художественную подсветку.
Глава администрации города Тулы Илья Беспалов отметил, что проект благоустройства толстовского сквера связывает посетителей с писателем через детали, отсылающие к его жизни и произведениям. На территории установили качели и навесы в усадебной стилистике с использованием узнаваемого декора и цветов из Ясной Поляны. В навигации спортивной площадки приведены факты о гимнастических тренировках Льва Толстого, а игровая площадка отсылает к мотивам его детских рассказов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.