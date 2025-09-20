Подросток на кроссовом мотоцикле попал в аварию в уфимском пригороде

В пригороде Уфы, селе Нагаево, зафиксировано ДТП с участием юного мотоциклиста. Накануне, 20 сентября, 14-летний подросток, управлявший кроссовым мотоциклом марки «Прогаси», столкнулся с «Черри Тигго» под управлением 38-летней женщины.
По сообщению ГАИ по Уфе, авария произошла на территории парковочной зоны местного торгового центра. Пострадавший подросток получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
По факту случившегося начато разбирательство.
