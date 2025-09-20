В поселке Кез в Удмуртии открыли центр общения для старшего поколения

Как отметил глава района Дмитрий Миронов, такое пространство позволит объединить не только жителей поселка, но и всего района, предоставив им современную и комфортную площадку для досуга и общения. В центре создана особая атмосфера заботы и внимания, открывающая дополнительные возможности для самореализации. В нем есть библиотека, настольные игры и материалы для рукоделия, что позволяет проводить разнообразные мастер-классы и творческие встречи. Новый центр общения функционирует в соответствии с графиком работы клиентской службы.