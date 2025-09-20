В поселке Кез в Удмуртии открыли центр общения для старшего поколения

Торжественное открытие нового центра общения для людей старшего поколения прошло на базе клиентской службы Социального фонда России в поселке Кез в Удмуртской Республике. Это способствует достижению целей национального проекта «Семья», сообщили в администрации Кезского района.
Как отметил глава района Дмитрий Миронов, такое пространство позволит объединить не только жителей поселка, но и всего района, предоставив им современную и комфортную площадку для досуга и общения. В центре создана особая атмосфера заботы и внимания, открывающая дополнительные возможности для самореализации. В нем есть библиотека, настольные игры и материалы для рукоделия, что позволяет проводить разнообразные мастер-классы и творческие встречи. Новый центр общения функционирует в соответствии с графиком работы клиентской службы.
«Среди наших земляков “серебряного” возраста немало замечательных мастеров в различных сферах, которые с удовольствием поделятся своим секретом», — подчеркнула руководитель клиентской службы в Кезском районе Татьяна Вихарева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.