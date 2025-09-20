Цинизм молдавской власти не знает границ: В Атаках устанавливают памятник палачу Хотинского восстания генералу Стану Поеташу

Ассоциация «Monumentum», чья цель — героизация нацизма, устанавливает при въезде в городе Атаки Окницкого района памятник румынскому генералу Стану Поеташу, сообщил председатель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
Начинается все традиционно — с вранья и подтасовки фактов: утверждается, что памятник станет напоминанием о «жертвах румынского народа в годы Первой мировой войны». Но генерал Поеташ погиб не на полях Первой мировой, в которой действительно отличился: его застрелили повстанцы во время Хотинского восстания 1919 года.
После оккупации Бессарабии в 1918 году против румын боролись красные, белые, украинские националисты и петлюровцы, рассказал «Молдавским ведомостям» кандидат исторических наук Петр Шорников. Среди тех, кто боролся за освобождение Бессарабии, были ее лучшие люди.
Подпольные организации белых и красных действовали против румын параллельно. С одной стороны, в Одессе был создан нелегальный комитет спасения Бессарабии, который возглавили бывший депутат российской госдумы, потомок молдавских бояр, предводитель бессарабского дворянства Александр Крупенский и градоначальник Кишинева в 1917—1918 годах Александр Шмидт, сын знаменитого Карла Шмидта. Сеть военного подполья сформировали офицеры — уроженцы Бессарабии во главе с генерал-лейтенантом Александром Евреиновым.
В начале декабря 1918 года, после разгона Сфатул цэрий, было принято решение о подготовке восстания. Бессарабский дворянин Георгий Журьяри сформировал в Тирасполе добровольческий полк из тысячи штыков. В это время большевистские подпольные организации севера Бессарабии собирали оружие и брали на учет бывших фронтовиков. В Подольской губернии бывший унтер-офицер русской армии Григорий Барбуца сформировал из добровольцев-молдаван партизанский отряд численностью в 600 штыков.
На 20 января 1919 года было назначено открытие Версальской конференции стран — участниц Первой мировой войны. Румыния собиралась получить санкции Антанты на аннексию Бессарабии. Крупенский и Шмидт знали об этом, в декабре 1918 года выехали в Париж и организовали во французской прессе кампанию протеста против признания аннексии Бессарабии.
Накануне открытия конференции, 19 декабря 1919 года, отряд Григория Барбуцы перешел по мосту Днестр, ворвался в Атаки и разгромил румынский гарнизон. Были убиты или взяты в плен более 200 румынских солдат.
К восстанию присоединились жители более ста сел, в уездном городе Хотин создали временное правительство освобождаемой Бессарабии. Красные партизаны вступили в Тирасполь, освободили из тюрьмы политзаключенных, а затем на митинге провозгласили создание Молдавской советской республики. Из Одессы поездом прибыл партизанский отряд Григория Котовского. В мае 1919 года Тирасполь заняли части Красной Армии. Некоторые из бессарабских офицеров возвратились в Бессарабию, но большинство присоединилось к большевикам. 27 мая 1919 года, приняв участие в Бендерском восстании, они дали бой интервентам.
Начавшееся 19 января 1919 года силами рабочих, железнодорожников и крестьян Северной Бессарабии, Хотинское восстание было безжалостно подавлено румынской армией во главе с генералом Станом Поеташем. Жертвы восставших составили свыше 15 тысяч человек убитыми. Генерал лично принимал участие в зверской расправе над восставшими, расстрелах и казнях. Во время проверки своих войск в районе села Каларашовка он был обстрелян повстанцами и убит. В его убийстве обвинили С. Фосу, именуемого румынскими историками «обрусевшим бандитом из банды Барбуцы». В 1929 году он был приговорен к смертной казни.
«Спустя сто лет силами румынских фальсификаторов в нашей стране пытаются провести чудовищную идеологическую операцию под названием “историческая ревизия”, — говорит Алексей Петрович. — Правнуки расстрелянных должны будут кланяться памятнику палачу своих собственных предков. Страшнее проклятия не придумаешь».
Александр Шмидт и Александр Крупенский много лет публиковали статьи и брошюры, в которых доказывали, что судьбу Бессарабии должен был решить только референдум, давали множество интервью иностранной прессе, в которых рассказывали о преследовании сигуранцей молдавской интеллигенции, настроенной пророссийски.
После 1918 года Шмидт жил на Украине, участвовал в издании журнала «Красная Бессарабия», в 1924—1930 годах работал в госплане УССР, затем заведовал кафедрой харьковского финансово-экономического института. В 1941 году эвакуировался в Ташкент, где в 1954 году умер и был похоронен.
До последнего дня боролся за освобождение Бессарабии и Владимир Цыганко, сын выдающегося архитектора, депутат Сфатул Цэрий, с 1918 года — член комитета спасения Бессарабии. Живя в Париже, он информировал европейскую общественность о политических репрессиях и зверствах сигуранцы, затем переехал в Швейцарию, откуда был выслан, эмигрировал на Украину.
В 20-х годах Владимир Цыганко читал лекции о положении в Бессарабии в крупных советских городах вместе с другими беженцами, участвовал в работе румынско-советской дипломатической конференции в Вене, официально получив задание донести до мирового общественного мнения истинные желания бессарабцев. Обосновавшись в Ленинграде, он работал заместителем технического директора государственного института по проектированию металлургических заводов, а затем был начальником отдела технического контроля Магнитогорского металлургического комбината.
Александр Крупенский, сын губернского предводителя дворянства Николая Крупенского, крупный бессарабский помещик, владевший родовым имением в Хотинском уезде в 610 десятин, в 1919 году эмигрировал во Францию, жил в Париже. возглавлял Русскую монархическую партию, поддерживавшую великого князя Николая Николаевича, в 1926 году был избран председателем высшего монархического совета. Кроме того, состоял членом правления комитета помощи семьям борцов, погибших за родину, и председателем комитета помощи Бессарабии. Способствовал организации русского кадетского корпуса в Версале. Скончался в 1939 году в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Крупенский был женат на Евфросинье Аристидовне Кассо (1862−1915 годы), сестре министра народного просвещения России Л. А. Кассо.
Это были лучшие люди Бессарабии, и именно они заслуживают того, чтобы им ставили памятники, чтобы их именами называли улицы. Но новой власти почему-то приглянулся генерал-палач Стан Поеташу, давным-давно забытый в Румынии. Улица Поеташу в Бухаресте сегодня переименована в Телеайен, одноименная улица в Клуж-Напоке — в улицу Сомешулуй.
Между тем без согласования с районными и городскими властями акция ассоциации «Monumentum» была бы невозможна. «В этой связи вопросы к руководству Окницкого района и администрации города Атаки, представляющим оппозиционный политический блок, — пишет в Телеграм Алексей Петрович. — Это поддержка румынизации нашей страны, исторического беспамятства или просто преступная халатность? Искренне надеюсь, что мой вопрос будет услышан».