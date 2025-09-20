Цинизм молдавской власти не знает границ: В Атаках устанавливают памятник палачу Хотинского восстания генералу Стану Поеташу

Начавшееся 19 января 1919 года силами рабочих, железнодорожников и крестьян Северной Бессарабии, Хотинское восстание было безжалостно подавлено румынской армией во главе с генералом Станом Поеташем. Жертвы восставших составили свыше 15 тысяч человек убитыми. Генерал лично принимал участие в зверской расправе над восставшими, расстрелах и казнях. Во время проверки своих войск в районе села Каларашовка он был обстрелян повстанцами и убит. В его убийстве обвинили С. Фосу, именуемого румынскими историками «обрусевшим бандитом из банды Барбуцы». В 1929 году он был приговорен к смертной казни.