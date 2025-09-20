Второй этап благоустройства Студенческого сквера завершили в Горно-Алтайске

Студенческий сквер в микрорайоне «Парк Победы» полностью благоустроили в Горно-Алтайске. Работы выполнили в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай.
Теперь это целое пространство, которое объединило две ранее разделенные части сквера в единую пешеходную зону. Для людей обустроили удобные дорожки и лестницы, установили новые лавочки, урны и современное освещение.
«Студенты с преподавателями выдвинули территорию на общероссийское голосование в рамках нацпроекта, а жители города инициативу поддержали. В результате, за два года обе части Студенческого сквера благоустроены», — сообщила мэр города Ольга Сафронова.
На территории высадили деревья, привезенные из питомников со всей Сибири. Пространство украшают восемь кленов «Гинала», шесть сосен и голубых елей, пять рябин, три краснолистных яблони «Роялти» и столько же берез. Также там появились орех маньчжурский, яблоня «Ранетка», липы и извилистая ива. Все деревья — крупномеры высотой более 4 м. В ближайшее время в сквере появятся три нестационарных торговых павильона для предпринимателей, которые смогут предлагать посетителям свои товары и услуги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.