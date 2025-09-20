Второй этап благоустройства Студенческого сквера завершили в Горно-Алтайске

На территории высадили деревья, привезенные из питомников со всей Сибири. Пространство украшают восемь кленов «Гинала», шесть сосен и голубых елей, пять рябин, три краснолистных яблони «Роялти» и столько же берез. Также там появились орех маньчжурский, яблоня «Ранетка», липы и извилистая ива. Все деревья — крупномеры высотой более 4 м. В ближайшее время в сквере появятся три нестационарных торговых павильона для предпринимателей, которые смогут предлагать посетителям свои товары и услуги.