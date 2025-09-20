Лукашенко обратился к жителям Минской и Гродненской областей

Хлеборобам Гродненской области глава страны сказал об успешном завершении основного этапа уборочной кампании 2025 года. И подчеркнул, что хлеборобы Принеманского края вновь доказали, что для профессионалов, которые искренне любят свое дело, любой вызов — это новая возможность.