Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к жителям Минской и Гродненской областей, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 20 сентября белорусский лидер поздравил хлеборобов с праздником урожая, направив поздравления в Волковыск и Заславль, где в этом году отмечаются областные «Дажынкi».
Хлеборобам Гродненской области глава страны сказал об успешном завершении основного этапа уборочной кампании 2025 года. И подчеркнул, что хлеборобы Принеманского края вновь доказали, что для профессионалов, которые искренне любят свое дело, любой вызов — это новая возможность.
Лукашенко заметил, что хотя год и погодные условия были непростыми хлеборобы Гродненщины вырастили и убрали более 1,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, и рапса.
— Это второй результат в республике, — пояснил президент.
И поблагодарил тружеников села за хозяйское отношении к родной земле и перспективные научные разработки в земледелии.
В поздравлении аграриям Минщины сказано и об их результате — более 2 миллионов тонн или четвертая часть намолота в республике.
— Самый большой вклад из всех регионов страны, — отметил белорусский лидер.
Отдельно Александр Лукашенко обратил внимание на рекордную урожайность и хорошие показатели почти в каждом районе Минской области. Он назвал это ярким свидетельством хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий.
— Особые слова признательности адресую комбайнерам и водителям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на отечественной технике, — заявил глава Беларуси.
А резюмируя, выразил убежденность в том, что и впредь Минщина будет сохранять почетный статус житницы республики.
