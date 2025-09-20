Ричмонд
Лукашенко обратился к жителям Минской и Гродненской областей

Лукашенко поздравил белорусских хлеборобов с «Дажынкамi».

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к жителям Минской и Гродненской областей, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, 20 сентября белорусский лидер поздравил хлеборобов с праздником урожая, направив поздравления в Волковыск и Заславль, где в этом году отмечаются областные «Дажынкi».

Хлеборобам Гродненской области глава страны сказал об успешном завершении основного этапа уборочной кампании 2025 года. И подчеркнул, что хлеборобы Принеманского края вновь доказали, что для профессионалов, которые искренне любят свое дело, любой вызов — это новая возможность.

Лукашенко заметил, что хотя год и погодные условия были непростыми хлеборобы Гродненщины вырастили и убрали более 1,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, и рапса.

— Это второй результат в республике, — пояснил президент.

И поблагодарил тружеников села за хозяйское отношении к родной земле и перспективные научные разработки в земледелии.

В поздравлении аграриям Минщины сказано и об их результате — более 2 миллионов тонн или четвертая часть намолота в республике.

— Самый большой вклад из всех регионов страны, — отметил белорусский лидер.

Отдельно Александр Лукашенко обратил внимание на рекордную урожайность и хорошие показатели почти в каждом районе Минской области. Он назвал это ярким свидетельством хозяйского подхода к земле и соблюдения технологий.

— Особые слова признательности адресую комбайнерам и водителям, которые продемонстрировали выдающиеся результаты на отечественной технике, — заявил глава Беларуси.

А резюмируя, выразил убежденность в том, что и впредь Минщина будет сохранять почетный статус житницы республики.

Мы писали, что еще президент Беларуси сказал белорусским таможенникам про реагирование на вызовы и угрозы.

Еще Александр Лукашенко сказал белорусам, что делать с лишним яблоком. Также белорусский лидер сказал, в каком виде сохранить урожай овощей и фруктов.

Ранее Александр Лукашенко остался недоволен благоустройством Жировичей: «Делалось на скорую руку и по-военному».

