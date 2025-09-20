Пеший поход по северному рифу на Ямале совершили 100 человек

Сто любителей активного отдыха 14 сентября отправились в пеший поход по уникальному природному объекту Ямала — самому северному рифу древнего Девонского моря. Проведение мероприятия соответствует целям и задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации города Лабытнанги.
Протяженность маршрута составила 17 км. В этот раз в поход отправились не только жители Лабытнанги, Салехарда и поселка Харпа, но и гости из сел Мужи, Шурышкары, Нового Уренгоя, а также из соседней Республики Коми.
Путешественники исследовали массив Янгана-Пэ, расположенный в пределах Щучьей впадины. Массив является самым северным в России и одним из самых северных в мире районом распространения пещер и гротов. В нем находится карстовое озеро глубиной 36 м.
«Маршрут непростой, но именно это делает его таким запоминающимся. Природа здесь действительно уникальна. Район Янгана-Пэ — священное для местного населения место, овеянное легендами и сказаниями», — отметила организатор Асель Нефедова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.