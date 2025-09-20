В Челябинске завершается благоустройство пешеходной зоны

Пространство на проспекте Победы заканчивают благоустраивать в Челябинске. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Специалисты улучшают территорию от улицы Молдавской до Салавата Юлаева. Вместо старых покрытий тротуаров появились дорожки из современной крупноразмерной плитки. Для тех, кто предпочитает активный отдых, — сделали велосипедную дорожку. Также на пространстве уложили газоны и разбили цветники. В дальнейшем специалисты сделают видеонаблюдение, дополнительное освещение и установят малые архитектурные формы. Работы должны завершить до 30 октября.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.