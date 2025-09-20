СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области

Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось об использовании рабского труда в хуторе Пустошкин в Ростовской области. Якобы несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, разместили на территории домовладения 17 человек, в том числе пожилых людей, ведущих «асоциальный образ жизни». Уточнялось, что злоумышленники заставляли этих людей выполнять, в том числе сельхоз работы. За непослушание, невыполнение указаний и попытки побега избивали пленников.