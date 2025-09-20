Памятник Сергею Бодрову открыли в Приозерске

Скульптура изображает Бодрова во весь рост, с камерой в руке. Памятник режиссеру открыли спустя ровно 23 года со дня его гибели.
В 2002 году Сергей Бодров-младший тогда начал съемки своего второго фильма — «Связной» — в горах Северной Осетии. 20 сентября в Кармадонском ущелье произошел ледовый обвал, накрывший съемочную группу. Погибли 125 человек, включая режиссера. Тела большинства людей так и не были найдены.
Как актер Бодров наиболее известен зрителям по роли Данилы Багрова в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». В сегодняшней церемонии приняли участие оператор этих фильмов Сергей Астахов и автор скульптуры Артем Рычков. Другие знакомые Бодрова прислали письма, которые зачитал глава Приозерского района Александр Сокланов. Среди них была благодарность от вдовы Балабанова Надежды Васильевой:
«Друзья и жители Приозерска! От всей нашей семьи я хочу сказать вам огромное человеческое спасибо. Эта скульптура — это больше чем память. Это мост между прошлым и настоящим, между экранным героем и зрителем, между Сережей и вами. Алёша увидел в нем не просто талантливого актера, а того самого настоящего, искреннего человека, которого так не хватает в мире. И этот памятник — продолжение той правды и той простоты. Пусть он напоминает нам не о потере, а о том, как важно быть честным, смелым и по-настоящему любить жизнь. Таким мы его и помним».
Приозерск 20 сентября отмечает День города, ему исполнился 731 год. В честь этого там открыли общественное пространство для прогулок в районе улиц Кирова, Привокзальной и Маяковского, а также закончили реставрацию памятника «Дюймовочка и жаба».