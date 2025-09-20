Памятник Сергею Бодрову открыли в Приозерске

«Друзья и жители Приозерска! От всей нашей семьи я хочу сказать вам огромное человеческое спасибо. Эта скульптура — это больше чем память. Это мост между прошлым и настоящим, между экранным героем и зрителем, между Сережей и вами. Алёша увидел в нем не просто талантливого актера, а того самого настоящего, искреннего человека, которого так не хватает в мире. И этот памятник — продолжение той правды и той простоты. Пусть он напоминает нам не о потере, а о том, как важно быть честным, смелым и по-настоящему любить жизнь. Таким мы его и помним».