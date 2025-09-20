Мингорисполком сказал, что изменится в Минске при продлении метро на Шабаны

Еще запланировано строительство нескольких новых улиц, а также — транспортной развязки над железнодорожными путями, чтобы связать улицы Селицкого и Свислочскую. Считается, что такое решение в дорожной инфраструктуре послужит перенаправлению потока грузового транспорта в обход жилого квартала в Шабанах. От этого решения ждут и улучшения экологии, снижения уровня шума в микрорайоне.