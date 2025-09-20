Ричмонд
Мингорисполком сказал, что изменится в Минске при продлении метро на Шабаны

Мингорисполком решил, что изменят в Минске, продлевая «красную» ветку метро на Шабаны.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, как будет корректироваться инфраструктура Минска для продления «красной» ветки метро. Соответствующее решение Мингорисполкома (№ 2470 от 26 июня 2025-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

Здесь «Минскметропроект» подробнее сказал о планах продления синей и красной линий метро: «Смоленская», «Щомыслица», «Красный Бор» и продление до Шабанов".

И сейчас в Мингорисполкоме решили, что для сооружения станции метро «Шабаны» будет выноситься городская сеть дождевой канализации «из-под пятна строительства». Кроме того, будут строиться новые дороги и развязки, что также разгрузит существующие магистрали.

Проектом особое внимание уделено созданию современной транспортной инфраструктуры под новый крупный общественно-торговый центр на пересечении Партизанского проспекта с улицей Селицкого. При этом к торговому комплексу Green построят современную развязку с круговым движением.

Еще запланировано строительство нескольких новых улиц, а также — транспортной развязки над железнодорожными путями, чтобы связать улицы Селицкого и Свислочскую. Считается, что такое решение в дорожной инфраструктуре послужит перенаправлению потока грузового транспорта в обход жилого квартала в Шабанах. От этого решения ждут и улучшения экологии, снижения уровня шума в микрорайоне.

Кроме развития транспортной сети проектом задумано масштабное жилищное строительство. В частности, ряд промышленных зданий снесут под современные жилые комплексы многоэтажной высокоплотной застройки.

— Это вдохнет новую жизнь в микрорайон, — уверены в Мингорисполкоме.

Ранее «Минскметрострой» сказал, когда ускорится строительство метро в Минске.

А еще «Комсомолка» раскрыла десять главных вопросов о кольцевой линии минского метро, которую начнут строить в 2026: сколько станций, какие районы охватит, пересадки, первый участок, что будет с транспортом.