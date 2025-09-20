Глава Ростова Александр Скрябин помолился за ростовчан в кафедральном соборе

В субботу 20 сентября в соборе Рождества Пресвятой Богородицы прошел торжественный молебен, который был посвящен 276-летию Ростова. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин.
— Под сводами собора у Господа просили мира и благополучия для города и ростовчан. И, конечно же, молились об упокоении наших предков, — написал он в своем Telegram-канале.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий обратился к собравшимся. Он подчеркнул, что молитва помогает людям прикоснуться к истории.
— Пусть же Господь помогает Ростову и ростовчанам, — поздравил Александр Скрябин жителей города.