Омский рыбак поймал в Иртыше гигантского «кабана»

Как рассказал омич в паблике «Рыбанутый Омск» соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 20 сентября 2025 года, ждать клева пришлось около получаса, но улов превзошел все ожидания. Рыбачил мужчина «на ближайших перекатах в городе».
«Поставил ставку на красно-белого 130 кузове, и через полчаса, где-то в 22.00, слабый ударчик, подсечка, и вот он, тяжелый груз на течении, которого надо не слить, выставляю фрикцион на страдике, шнур держит, рука затекает, чувствую, там не 3 кг», — пишет рыбак.
Судак на 8,2 кг / Стоп-кадр / Источник: паблик «Рыбанутый Омск» соцсети «ВКонтакте» / Автор: Николай Николаевич.
Как добавил омич, на мелководье стало понятно, что руками такую рыбу не взять, поэтому она была удачно отправлена на берег. Трофеев оказался судак гигантского, по мнению автора, размера и весом 8,25 килограмма. Вес трофея подтверждают показания весов, а о размере можно судить в том числе по фото рыбы на земле и в багажнике автомобиля.
В комментариях рыбаки оценили улов, окрести огромного судака «кабаном».