Полет, стеклянная колба, светлячки. Анастасия Кравченко рассказала о своем номере на «Интервидении»

Певица отметила, что номер достаточно сложен с технической точки зрения. «Ребята из балета у нас будут летать в прямом смысле этого слова. И это очень сложная история, потому что каждый подвес для каждого танцора управляется человеком вживую. И речь идет не о минутах, не о секундах, а о миллисекундах. Потому что нужно четко в нужную точку стать в нужную секунду песни», — добавила Анастасия Кравченко.