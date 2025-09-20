Полет, стеклянная колба, светлячки. Анастасия Кравченко рассказала о своем номере на «Интервидении»

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. О своем номере на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» журналистам рассказала белоруска Анастасия Кравченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Анастасия Кравченко поделилась, что в основу номера, как и в песню «Мотылек», легла личная история ее творческого становления. «Это метафора. Изначально я нахожусь в замкнутом пространстве, в стеклянной колбе, и моя задача — выбраться. Ребята из балета исполняют роль светлячков. Получается, я бабочка, а они светлячки, которые помогают мне выйти из этого пространства», — рассказала она.
Певица отметила, что номер достаточно сложен с технической точки зрения. «Ребята из балета у нас будут летать в прямом смысле этого слова. И это очень сложная история, потому что каждый подвес для каждого танцора управляется человеком вживую. И речь идет не о минутах, не о секундах, а о миллисекундах. Потому что нужно четко в нужную точку стать в нужную секунду песни», — добавила Анастасия Кравченко.
Она добавила, что ребята из ее команды — настоящие профессионалы. «На территории Беларуси мы репетировали без крепежей и современных резиновых веревок, которые стоят в номере. Только за пять дней непосредственно до 20 сентября ребята учились летать. И за это им огромное уважение и восхищение», — поделилась артистка.
Кроме того, номер нужно было уместить в достаточно жесткие тайминги — не более трех минут. Но Анастасия Кравченко отметила, что для нее это не стало проблемой. «В современных реалиях музыка ускоряется, творчество ускоряется. И сейчас треки даже по две минуты успевают передать смысловую нагрузку и посыл. Поэтому за три минуты это сделать вполне реально», — отметила она.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет уже сегодня на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками станут представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
Фото Татьяны Матусевич.