«Это стимул двигаться вперед». Аграрии, отмеченные на «Дажынках» в Волковыске, — о труде и впечатлениях от праздника

20 сентября, Волковыск /Корр. БЕЛТА/. Аграрии, отмеченные на областных «Дажынках» в Волковыске, рассказали о своем труде и поделились впечатлениями о празднике, передает корреспондент БЕЛТА.
Среди сельскохозяйственных и других организаций победителем областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых стал СПК «Свислочь» Гродненского района. Сельхозорганизация отмечена Благодарностью Президента Беларуси.
«Это повод для гордости и стимул двигаться вперед, — заверил председатель СПК “Свислочь” Сергей Савчик, — Урожайность у нас в этом году — 94,4 ц/га, всего собрали 8588 тонн с 910 гектаров уборочных площадей. Высокая оценка главы государства — это результат командной работы всего коллектива. Составляющее успеха — это крепкая экономика нашего хозяйства, которая позволяет нам все сделать вовремя, обновлять материально-техническую базу, строить и реконструировать».
Лидер среди комбайнеров региона на жатве-2025 — Сергей Шантырь из СПК «Гродненский» Гродненского района: он намолотил 5461 тонн зерна. «Работал на совесть, — сказал он. — Результатом своим доволен, хотя и не ожидал, что одержу победу в областном соревновании». Как поделился передовик, принимать участие в областных «Дажынках» для него большая честь.
О своих впечатлениях рассказал и победитель областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей, тракторист-машинист ОАО «Василишки» Щучинского района Андрей Веробей. Он стал победителем второй год подряд. «Участвовать в таком празднике — почетно и ответственно. Уборочная была не очень простая. Надо было внимательно следить за комбайном, работать усердно. И все же справился, итогами доволен».
Подарком для победителей и всем гостей и участников праздника стали музыкальные поздравления от известных и самодеятельных артистов.
Как объявлено на празднике, областной фестиваль-ярмарку тружеников села «Дажынкi» в следующем году примут Кореличи. -0-