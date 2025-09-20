«Это стимул двигаться вперед». Аграрии, отмеченные на «Дажынках» в Волковыске, — о труде и впечатлениях от праздника

О своих впечатлениях рассказал и победитель областного соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых и зернобобовых растений среди старших комбайнеров и комбайнеров молодежных экипажей, тракторист-машинист ОАО «Василишки» Щучинского района Андрей Веробей. Он стал победителем второй год подряд. «Участвовать в таком празднике — почетно и ответственно. Уборочная была не очень простая. Надо было внимательно следить за комбайном, работать усердно. И все же справился, итогами доволен».