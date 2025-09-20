Алтайский переработчик мяса внедрил принципы бережливого производства

Компания «Горизонт», представляющая на рынке торговую марку «Алейский мясокомбинат», подвела промежуточные итоги реализации федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Это крупное предприятие по производству и переработке мяса. В течение трех месяцев компания внедряла принципы бережливого производства при изготовлении колбасных изделий. В ходе анализа процесса было выявлено 44 проблемы, снижающие эффективность производства, в том числе проблемы с внутренней логистикой и коммуникациями между подразделениями.
Рабочая группа проекта, сформированная из сотрудников различных подразделений «Горизонта», обучилась современным методологиям повышения производительности труда. Обучение охватило не только теоретические аспекты, но и практические инструменты.
«В первую очередь данный проект открыл для нас новый взгляд на привычные нам операции. Показал, что оцифровка всех показателей позволяет эффективнее выстраивать производственные процессы, анализировать, сравнивать. Для успешной реализации проекта необходимо проведение также кадровой работы, чтобы сохранить положительный настрой коллектива, убедить персонал в полезности и удобстве предлагаемых улучшений», — отметил руководитель производственной площадки «Горизонт» в городе Алейске Сергей Ивасюк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.