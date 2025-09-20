Алтайский переработчик мяса внедрил принципы бережливого производства

Это крупное предприятие по производству и переработке мяса. В течение трех месяцев компания внедряла принципы бережливого производства при изготовлении колбасных изделий. В ходе анализа процесса было выявлено 44 проблемы, снижающие эффективность производства, в том числе проблемы с внутренней логистикой и коммуникациями между подразделениями.