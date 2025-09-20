В Башкирии снизилось количество отравлений угарным газом

За первые восемь месяцев 2025 года в Башкирии наблюдается снижение количества отравлений, вызванных воздействием угарного газа. Это следует из токсикологического мониторинга Управления Роспотребнадзора по РБ.
За отчетный период было зафиксировано 122 случая отравления окисью углерода, что на 13 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество летальных исходов также уменьшилось — 86 случаев против 91 в 2024 году.
Показатель частоты отравлений составил 3 случая на 100 тысяч населения против 3,3 в прошлом году. Уровень смертности снизился до 2,1 на 100 тысяч человек против 2,2 в 2024 году.
Наибольшее количество случаев отравления зарегистрировано в Уфе (25 пострадавших). На втором месте находится Стерлитамак (14 случаев). В городе Октябрьском и Давлекановском районе зафиксировано по 7 случаев, в Мелеузовском районе — 6 случаев.
По пять случаев отмечено в Туймазинском и Чишминском районах, по четыре — в Иглинском районе, по три — в Абзелиловском и Балтачевском районах. По два случая зарегистрировано в Белебее, Белорецке, Сибае, а также в Белорецком, Дюртюлинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Миякинском, Краснокамском, Уфимском и Янаульском районах. В остальных районах республики отмечены единичные случаи отравлений.
