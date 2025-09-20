В Башкирии снизилось количество отравлений угарным газом

По пять случаев отмечено в Туймазинском и Чишминском районах, по четыре — в Иглинском районе, по три — в Абзелиловском и Балтачевском районах. По два случая зарегистрировано в Белебее, Белорецке, Сибае, а также в Белорецком, Дюртюлинском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Миякинском, Краснокамском, Уфимском и Янаульском районах. В остальных районах республики отмечены единичные случаи отравлений.