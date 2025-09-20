Ричмонд
В лицее Ростова-на-Дону создали железнодорожный класс

Ученики лицея № 14 теперь будут посещать занятие «Страна железных дорог».

Источник: Комсомольская правда

В экономическом лицее № 14 Ростова-на-Дону появилось новое образовательное пространство — «Страна железных дорог». Об этом сообщили в Telegram-канале СКЖД.

До 2002 года учебное заведение было частью отраслевого образования. Его история началась более ста лет назад как железнодорожная школа, а затем она стала лицеем, где обучались дети работников магистрали.

— Создание профильных занятий — это возвращение к историческим истокам этих стен, — подчеркнул начальник СКЖД Сергей Задорин. С этого учебного года ученики 5−11 классов начнут посещать занятия по профориентационной деятельности. На этих уроках они узнают о профессиях в новой аудитории и на предприятиях Северо-Кавказкой железной дороги.