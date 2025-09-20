В лицее Ростова-на-Дону создали железнодорожный класс

— Создание профильных занятий — это возвращение к историческим истокам этих стен, — подчеркнул начальник СКЖД Сергей Задорин. С этого учебного года ученики 5−11 классов начнут посещать занятия по профориентационной деятельности. На этих уроках они узнают о профессиях в новой аудитории и на предприятиях Северо-Кавказкой железной дороги.