Во Владикавказе очистили от мусора набережную реки Терек

Всероссийская экологическая акция «Особенности национальной уборки» собрала более 500 волонтеров на набережной реки Терек во Владикавказе. Она прошла в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Северная Осетия-Алания.
Акцию организовали рядом с Водной станцией. В ней приняли участие школьники, общественные деятели, представители министерств и ведомств и другие. Волонтерам удалось собрать и вывезти с территории 2,5 тонны мусора.
Также для добровольцев подготовили праздничную программу: спортивные игры и патриотические акции. Дети разбились на команды, сыграли в национальную игру «Чепена». Она развивает координацию, сплоченность и уверенность в команде.
За три года по регионам России, где прошла эта акция, собрано более 300 тонн мусора. В уборках приняли участие более 30 тыс. человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.