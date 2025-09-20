В Иркутской области состоялся региональный слет Движения первых

Слет регионального отделения Движения первых прошел с 11 по 14 сентября в Иркутской области в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
На площадке детского лагеря «Юбилейный» собрались 40 участников и наставников Движения первых. Также в ходе мероприятия состоялись слет «Хранители истории» и семинар для наставников, в них приняли участие еще 60 и 100 человек соответственно.
«Региональный слет — это всегда обмен опытом, успешными практиками, создание проектов и новых мероприятий, такие события укрепляют систему наставничества, развивают тематические региональные сообщества Движения первых. Спикерами на слете выступили опытные эксперты в сфере добровольчества, наставничества и патриотического воспитания. Одним из гостей программы стала депутат Государственной Думы Российской Федерации Мария Василькова, которая не первый год взаимодействует с нашим отделением», — рассказал председатель регионального отделения Движения первых Сергей Перфильев.
Он напомнил, что первый слет состоялся в апреле 2023 года. В этом году были подготовлены мотивационные лекции, игровые площадки, квесты, а также участники могли поработать над проектами собственных мероприятий. В дальнейшем ребята смогут реализовать их на территории своего муниципального образования совместно со специалистами Движения первых. Слет завершился 14 сентября экскурсией в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.