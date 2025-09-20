В Иркутской области состоялся региональный слет Движения первых

Он напомнил, что первый слет состоялся в апреле 2023 года. В этом году были подготовлены мотивационные лекции, игровые площадки, квесты, а также участники могли поработать над проектами собственных мероприятий. В дальнейшем ребята смогут реализовать их на территории своего муниципального образования совместно со специалистами Движения первых. Слет завершился 14 сентября экскурсией в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».