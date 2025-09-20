В Москве за лето прошло 9 мероприятий по обращению со строительным мусором

Девять образовательных мероприятий для участников сферы обращения со строительными отходами организовали этим летом в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Участники ознакомились с требованиями к вывозу отходов и тематической информационной системой, работа которой отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Мероприятия посетили более 300 представителей отрасли, включая городских заказчиков, генподрядчиков и перевозчиков. Встречи были посвящены разъяснению способов передачи в автоматизированную информационную систему (ОССиГ) данных о движении самосвалов при перевозке строительных отходов.
«Системная работа по обучению участников строительной отрасли — важный элемент в создании дисциплинированного принципа обращения с отходами строительства и сноса, в том числе грунтами. Проведенные семинары не только способствуют снижению количества нарушений, но и формируют новую культуру ответственности в отрасли. За три прошедших месяца количество нарушений при перевозке строительного мусора сократилось более чем в два раза и сохраняется снижение к минимуму. Мы продолжим развивать образовательные программы, которые помогают сделать строительную отрасль Москвы более прозрачной, технологичной и экологически ориентированной», — отметил Владислав Овчинский.
С помощью ОССиГ ведется цифровой контроль за перемещением строительных отходов. Координатором процесса выступает столичный департамент градостроительной политики, а модернизацией и развитием системы занимается столичный департамент информационных технологий. В системе обязаны работать все участники — компании, осуществляющие строительство, снос, реконструкцию или благоустройство территорий, перевозчики строительных отходов и специализированные объекты их утилизации.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.