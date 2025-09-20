В Москве за лето прошло 9 мероприятий по обращению со строительным мусором

«Системная работа по обучению участников строительной отрасли — важный элемент в создании дисциплинированного принципа обращения с отходами строительства и сноса, в том числе грунтами. Проведенные семинары не только способствуют снижению количества нарушений, но и формируют новую культуру ответственности в отрасли. За три прошедших месяца количество нарушений при перевозке строительного мусора сократилось более чем в два раза и сохраняется снижение к минимуму. Мы продолжим развивать образовательные программы, которые помогают сделать строительную отрасль Москвы более прозрачной, технологичной и экологически ориентированной», — отметил Владислав Овчинский.