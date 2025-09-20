Игорь Матвиенко: члены жюри «Интервидения» будут оценивать участников субъективно

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Профессиональные судьи международного музыкального конкурса «Интервидение» при выставлении баллов будут руководствоваться исключительно собственным мнением, сообщил журналистам член жюри от России, народный артист РФ, композитор, продюсер Игорь Матвиенко, передает корреспондент БЕЛТА.
«Абсолютно субъективная оценка каждого члена жюри от каждой страны, на свое усмотрение», — сказал Игорь Матвиенко. По его словам, были предложения оценивать, например, интонацию исполнения, композицию. Однако в результате было решено выставлять баллы на собственное усмотрение.
«Я для себя выработал абсолютно точные критерии оценки, как буду оценивать этот конкурс. А после того, как посмотрел генеральную репетицию, понял, что абсолютно правильная у меня была мысль: участник должен показать культуру своей страны», — сказал он.
Что касается зрительского голосования, Игорь Матвиенко не исключил, что в будущем, когда конкурс наберет обороты, возможно, будет и эта форма оценки.
Также член жюри признался, что не ожидал такого масштаба конкурса и такого количества участников. «Честно признаться, не мог представить, что будет такой масштаб», — заявил он и рассказал, что впервые его оценил, когда все члены жюри собрались в одном помещении. Рассуждая о причинах огромного интереса, он предположил, что, во-первых, Россия для многих экзотическая страна, во-вторых, это некий эталон того, как надо жить дальше. -0-
Фото Татьяны Матусевич.