В деревне Мостовкe Свeрдловской области построили медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) возвели в деревне Мостовкe Тавдинского округа Свердловской области. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в управлении культуры, молодежной политики и спорта.
Дети и взрослые из деревень Мостовка, Шайтанка и Хмелевка Тавдинского муниципального округа теперь будут получать медицинскую помощь в новом учреждении, укомплектованном всей необходимой медтехникой. В сельском подразделении Тавдинской центральной районной больницы есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов. ФАП оснащен удобной мебелью, медицинским оборудованием и оргтехникой.
На должность заведующего учреждения трудоустроен молодой специалист — фельдшер, который завершил учебу по специальности «Лечебное дело» и в этом году прошел государственную аккредитацию — Денис Васильев. В дальнейшем фельдшер сможет проводить телемедицинские консультации с коллегами из других учреждений здравоохранения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.