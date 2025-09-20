В центре города Котово Волгоградской области обновили пешеходную зону

На территории от здания аптеки до центра социального обслуживания населения появились современные пешеходные дорожки из тротуарной плитки, энергоэффективное освещение, скамейки и урны, а также автопарковка. Улица Школьная — одна из самых зеленых улиц города. На ней в ходе дополнительного озеленения в этом году будут выполнены работы по устройству газона и высадке саженцев серебристых кленов. Напомним, на всероссийском онлайн-голосовании за обновление улицы проголосовали около 1,8 тыс. местных жителей. В следующем году в городе планируют благоустроить пешеходную зону на улице Победы в границах между улицами Губкина и Чернышевского.