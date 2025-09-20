Надпись «Слава России» появилась на табло украинского поезда

Еще один необычный инцидент произошел в Турции. Украинка возмутилась из-за вида на имитированный московский Кремль из своего отеля, а также из-за песен про президента России Владимира Путина на вечеринках в этом же отеле. Теперь она намерена подать в суд на туроператора. Украинка узнала, что отель имеет необычный стиль только по прибытии, так как приобрела «горящую» путевку. Ее также не предупредили, что гостиничный комплекс называется Kremlin Palace («Кремлевский дворец»). Женщина сочла это оскорблением.