Надпись «Слава России» появилась на табло украинского поезда

Надпись «Слава России» появилась на табло поезда, курсирующего из Киева в город Рахов в Закарпатье. Об этом сообщили на странице местной полиции в социальных сетях.
— Полицейские Ивано-Франковской области проводят проверку по факту инцидента в поезде. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование данной электронной таблицы, — говорится в публикации, которую цитирует Lenta.ru.
Еще один необычный инцидент произошел в Турции. Украинка возмутилась из-за вида на имитированный московский Кремль из своего отеля, а также из-за песен про президента России Владимира Путина на вечеринках в этом же отеле. Теперь она намерена подать в суд на туроператора. Украинка узнала, что отель имеет необычный стиль только по прибытии, так как приобрела «горящую» путевку. Ее также не предупредили, что гостиничный комплекс называется Kremlin Palace («Кремлевский дворец»). Женщина сочла это оскорблением.
В августе футбольный судья показал игроку одесского клуба «Систерс» Ирине Майбородиной желтую карточку за использование русского языка во время игры. Инцидент произошел накануне в ходе матча против команды «Колос» в рамках чемпионата Украины по женскому футболу.