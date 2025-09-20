В селе Красная Нива в Курганской области расчистили русло ручья Червоток

Русло ручья Червоток расчистили в селе Красная Нива Шадринского муниципального округа Курганской области. Это соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном департаменте гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.
В течение многих лет ручей Червоток пересыхал во время низкого уровня воды, но в период весеннего половодья выходил из берегов и подтапливал часть территории населенного пункта. Специалисты сформировали русло ручья протяженностью 2,5 км, обеспечивающее безопасный пропуск весенних вод. Также они провели профилирование склонов, уложили плодородный слой и посеяли траву для укрепления берегов. Благодаря этим работам удалось защитить от затопления территорию площадью 22,6 га, где проживают 106 человек.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.