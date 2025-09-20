Участники «Интервидения» прошли по красной дорожке в преддверии конкурса

20 сентября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Участники международного музыкального конкурса «Интервидение» прошли по красной дорожке в преддверии конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.
Изначально на красную дорожку вышли признанные звезды. Первым был посол конкурса Дима Билан, за ним — Ольга Бузова, Катя Адушкина, Саша Стоун. Все они желали участникам удачи, а также отмечали, что «Интервидение» действительно смогло объединить страны в общем музыкальном порыве.
После на дорожку вышли участники. Позже, общаясь с журналистами, белоруска Анастасия Кравченко отметила, что здесь собраны лучшие представители. «И для каждой страны этот человек больше, чем просто человек, который поет на сцене. Мы им стали как семья. И все достойные, каждая песня уникальна каждая песня быстро запоминается, быстро заседает в голове. Большинство песен заняли место в моем плейлисте лично», — поделилась она.
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» совсем скоро пройдет на площадке «Live Арена» в столице России. Его участниками стали представители 23 государств. Победитель будет выбран по итогам голосования международного профессионального жюри, состоящего из признанных музыкальных экспертов от каждой из стран-участниц. -0-
