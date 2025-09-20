Ричмонд
В Молдову приходит аномальная жара: Не такой осени мы ждали — синоптики обещают +30 градусов

Метеорологи рассказали о том, какой будет погода в ближайшие несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 21 сентября, в стране установится по-настоящему летняя погода. Утро начнётся с прохлады — около +14…+16 градусов. Уже к полудню воздух прогреется до +22, а после обеда температура поднимется до +27…+30 градусов. Днём ожидается яркое солнце, осадков не будет. Ветер слабый, не принесёт прохлады.

Погода в Молдове в ближайшее время.

Вечером жара постепенно спадёт, но останется комфортное тепло — около +20…+23 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +14…+16. Синоптики отмечают, что такая погода больше характерна для июля, чем для конца сентября.